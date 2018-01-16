عضو شورى يشكك في تقرير ” الإحصاء ” عن نسبة الموهوبين بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أكد عضو مجلس الشورى والمتخصص في برامج الموهوبين وتنمية التفكير الدكتور عبدالله الجغيمان، أن وجود مليون ونصف المليون موهوب، بحسب تقرير مسح التعليم والتدريب لعام 2017م، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، رقما غير دقيق وغير مبني على معايير علمية معتمدة عالميا.

ولفت الجغيمان إلى أن هذا يعني أن أكثر من 7% من أبناء المملكة موهوبون، في حين أن النسبة العالمية للموهوبين في أي بلد تقريبا 3%، والتي تحدد بإجراء مسح تستخدم فيه مقاييس واختبارات الذكاء العامة على الفئة العمرية بين 8 و19 سنة.

كان تقرير مسح التعليم والتدريب لعام 2017 الصادر حديثا عن الإحصاء حدد عدد الموهوبين ذكورا وإناثا للفئة العمرية بين 3 سنوات و30 سنة بـ 1531019 موهوبا وموهوبة.