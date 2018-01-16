  • الثلاثاء 16

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الخدمة المدنية ” تتجه لمنح الجهات الحكومية صلاحيات التوظيف

” الخدمة المدنية ” تتجه لمنح الجهات الحكومية صلاحيات التوظيف

” الخدمة المدنية ” تتجه لمنح الجهات الحكومية صلاحيات التوظيف
عادل الحربي (صدى):

أعلنت مصادر، الإثنين، عن اتجاه وزارة الخدمة المدنية إلى منح الجهات الحكومية صلاحيات مباشرة في التوظيف.

وتشمل الصلاحيات تمكينها من الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، واستقبال طلبات التوظيف، وإجراء المفاضلات، وفق الضوابط المحددة لنظام جدارة، على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية عمليات المتابعة والمراقبة والدعم.

ووافقت بعض الجهات الحكومية بالمشروع، بينما لا زالت جهات أخرى تدرس مدى إمكانياتها لتطبيقه.

 


الوسوم:, , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3025 ] نشر منذ 5 ساعات

نخشى من المحسوبيه والواسطه
وعدم الشفافية وحجز ارقام التعيين
بمعنى إستغلال النفوذ والسلطة؟؟
وع الخائن تدور الدوائر
وسوف يكشفه الله مهما طال او قصر الزمن به

[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 4 ساعات

ستكثر اسماء العائلة في مكان واحد كالسابق

قرار سيء

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة

قرار فاشل والمساكين اللي ما سكين سرى في جداره ضاعت حقوقهم وضاع صبرهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *