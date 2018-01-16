” الخدمة المدنية ” تتجه لمنح الجهات الحكومية صلاحيات التوظيف

عادل الحربي (صدى):

أعلنت مصادر، الإثنين، عن اتجاه وزارة الخدمة المدنية إلى منح الجهات الحكومية صلاحيات مباشرة في التوظيف.

وتشمل الصلاحيات تمكينها من الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، واستقبال طلبات التوظيف، وإجراء المفاضلات، وفق الضوابط المحددة لنظام جدارة، على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية عمليات المتابعة والمراقبة والدعم.

ووافقت بعض الجهات الحكومية بالمشروع، بينما لا زالت جهات أخرى تدرس مدى إمكانياتها لتطبيقه.