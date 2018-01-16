” الخدمة المدنية ” تتجه لمنح الجهات الحكومية صلاحيات التوظيف
أعلنت مصادر، الإثنين، عن اتجاه وزارة الخدمة المدنية إلى منح الجهات الحكومية صلاحيات مباشرة في التوظيف.
وتشمل الصلاحيات تمكينها من الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، واستقبال طلبات التوظيف، وإجراء المفاضلات، وفق الضوابط المحددة لنظام جدارة، على أن تتولى وزارة الخدمة المدنية عمليات المتابعة والمراقبة والدعم.
ووافقت بعض الجهات الحكومية بالمشروع، بينما لا زالت جهات أخرى تدرس مدى إمكانياتها لتطبيقه.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2108 ] نشر منذ 5 ساعات
رجعنا للواسطات من جديد
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3025 ] نشر منذ 5 ساعات
نخشى من المحسوبيه والواسطه
وعدم الشفافية وحجز ارقام التعيين
بمعنى إستغلال النفوذ والسلطة؟؟
وع الخائن تدور الدوائر
وسوف يكشفه الله مهما طال او قصر الزمن به
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 4 ساعات
ستكثر اسماء العائلة في مكان واحد كالسابق
قرار سيء
صانع حلوى[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
قرار فاشل والمساكين اللي ما سكين سرى في جداره ضاعت حقوقهم وضاع صبرهم