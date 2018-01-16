رجل يطلق النار على فتاة لرفضها الزواج منه

الخرطوم(صدى):

لقت سيدة سودانية حتفها بعد دخولها في غيبوبة لمدة 3 أيام، إثر تعرضها لطلق ناري من مواطن سوداني قرر الانتقام منها بعدما رفضت الزواج منه للمرة الثانية، حي الشاطئ في مدينة بورتسودان.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن الجاني يعمل بهيئة الجمارك، وأطلق الرصاص على السيدة التي أراد أ، يتزوجها بعدما رفضته للمرة الثانية، حيث سبق وتقدم لها منذ 10 سنوات فرفضته أسرتها.

وبحسب الصحيفة ،في يوم الواقعة استغل الجاني توجه الفتاة للمشاركة في إحدى المناسبات، واعترض طريقها وطلب منها ركوب السيارة معه، لكنها رفضت، فأخرج مسدسه وأطلق عليها الرصاص في الصدر والبطن.