” التجارة ” تحذر من أي زيادة غير مبررة للأسعار

علي القحطاني (صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار على استمرار جولات الفرق الرقابية الميدانية، لتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة غير مبررة بأسعار بعض المنتجات.

وفي وقت سابق تدخلت وزارة التجارة للإلزام بتحديد الأسعار خاصة على بعض السلع الضرورية مثل الألبان والحليب الطازج وحليب الأطفال الرضع وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى.

جاء تحذير الوزارة بعد قيام إحدى الشركات العاملة في قطاع الألبان برفع أسعار بعض منتجاتها من الحليب وبنسبة تصل إلى 30 % بخلاف الضريبة المحصلة من المستهلك.

يذكر أن المتحدث باسم الوزارة حذر المحلات التي لا تضع السعر على المنتجات ، حيث تعد مخالفة يعاقب عليها القانون.