ضاحي خلفان يطالب بأرض جده في قطر

ابو ظبي(صدى):

طالب الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بأرض جده تميم في قطر.

وغرد نائب رئيس شرطة دبي، عبر حسابه على ” تويتر ” : ” أطالب بأرض جدي تميم ….قطر قبل حكم آل ثاني حكمها بني ياس…بيت جدي بالضبط في موقع مبنى قناة الجزيرة ” .