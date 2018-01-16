ضاحي خلفان يطالب بأرض جده في قطر
طالب الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بأرض جده تميم في قطر.
وغرد نائب رئيس شرطة دبي، عبر حسابه على ” تويتر ” : ” أطالب بأرض جدي تميم ….قطر قبل حكم آل ثاني حكمها بني ياس…بيت جدي بالضبط في موقع مبنى قناة الجزيرة ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15308 ] نشر منذ 5 دقائق
يا حليلك يا خلفان التميمي
عليك طلعات غريبه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2981 ] نشر منذ 3 دقائق
اجل عليكم بقناة الجزيرة
هي العجوز الشمطاء ام الفتن والقلاقل
قناة الجزيرة هي ارض جدك واباك
كابر عن كابر يا بن خلفان فديتك والله
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 3 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه