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ضاحي خلفان يطالب بأرض جده في قطر

ضاحي خلفان يطالب بأرض جده في قطر
ابو ظبي(صدى):

طالب الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بأرض جده تميم في قطر.

وغرد نائب رئيس شرطة دبي، عبر حسابه على ” تويتر ” : ” أطالب بأرض جدي تميم ….قطر قبل حكم آل ثاني حكمها بني ياس…بيت جدي بالضبط في موقع مبنى قناة الجزيرة ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15308 ] نشر منذ 5 دقائق

يا حليلك يا خلفان التميمي
عليك طلعات غريبه

[ عدد التعليقات: 2981 ] نشر منذ 3 دقائق

اجل عليكم بقناة الجزيرة
هي العجوز الشمطاء ام الفتن والقلاقل
قناة الجزيرة هي ارض جدك واباك
كابر عن كابر يا بن خلفان فديتك والله

[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 3 دقائق

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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