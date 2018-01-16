مقتل أحد المتورطين في قتل رجل أمن بالقطيف
تمكنت الأجهزة الأمنية في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، مساء الأثنين ، من قتل المطلوب أمنيا عبدالله ميرزا القلاف.
وذكرت مصادر أن القلاف كان أحد المتورطين في عدد من الجرائم الإرهابية من بينها اغتيال رجال الأمن الشهيد عبدالله القحطاني، واختطاف الشيخ محمد الجيراني.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15308 ] نشر منذ 5 ساعات
الى جهنم ان شاء الله
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3025 ] نشر منذ 5 ساعات
قالها سيدي ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان آل سعود المعظم حفظه الله ورعاهـ
بكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة.
سندمرهم
نعم دمرهم يا سيدي عليك بالإرهابين والمتشددين المتزمتين
فالدين دين وسط لا تشدد ولا تنطع
لا افراط ولا تفريط
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8011 ] نشر منذ 4 ساعات
الى جهنم وبئس المصير لكل رافضي كافر خائن للوطن
الهاوي[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 38 دقيقة
هل كل رافضي كافر حتى لو كان ولاؤه للوطن؟؟؟؟