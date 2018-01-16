مقتل أحد المتورطين في قتل رجل أمن بالقطيف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت الأجهزة الأمنية في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، مساء الأثنين ، من قتل المطلوب أمنيا عبدالله ميرزا القلاف.

وذكرت مصادر أن القلاف كان أحد المتورطين في عدد من الجرائم الإرهابية من بينها اغتيال رجال الأمن الشهيد عبدالله القحطاني، واختطاف الشيخ محمد الجيراني.