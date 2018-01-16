تناول الأطعمة الغنية بـ” أوميجا 3 ” تخفض من العدوانية تجاه الآخرين

متابعات(صدى):

تعتبر دهون أوميجا 3 دهون صحية يحتاجها الجسم للقيام بالعديد من الوظائف ابتداءً من النشاط العضلي إلى نمو الخلايا، والمصدر الوحيد للأوميجا 3 هو تناول الأطعمة الغنية بها.

وتوصل باحثون بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، إلى أن “أوميجا- 3” ، لها فوائد عديدة على القلب والنظر والمخ، كما أن الأحماض الدهنية تخفض من العدوانية تجاه الآخرين.

وأجرى فريق البحث دراسته على عدة أشخاص الذين تناولوا “أوميجا- 3” لأسابيع متتالية، و أعلنوا أنهم أصبحوا أقل عدوانية في تعاملاتهم مع الآخرين بل ويتقبلون الانتقادات بصدر رحب.

ومن الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 وتعتبر غنية بها : الأسماك ،وعين الجمل، وزيت الكتان، وزيت فول الصويا، والألبان، والبيض، وبذور الشيا.