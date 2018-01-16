عبد الله بن زنان: هيئة الرياضة دعمت نادي الهلال بـ55 مليون ريال

نواف السالم(صدى):

قال عبدالله بن زنان الإعلامي الرياضي، إن هيئة الرياضة دعمت نادي الهلال بـ55 مليون ريال وهناك توأمة بين الهلال ولجنة الانضباط.

وأضاف بن زنان، عبر برنامج “أكشن يا دوري” أن ما لفت انتباهه في كلاسيكو “الهلال والاتحاد”، وهو الحكم الذي وكأنه متعاقد مع مباريات الهلال حيث أنه أهداهم هدف التعادل التسلل واحتسب ضربات جزاء للهلال أمام النصر والأهلي.