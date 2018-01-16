أطباء: علاجات تساقط الشعر تحولك لأنثى مشعرة

نورة الشهري (صدى):

تلجأ الكثيرات ممن يعانين من تساقط الشعر المستمر، إلى تناول أدوية معالجة تسرع بإنباته وملأ فراغات فروة الرأس.

لكن أوضح الأطباء أن بعض أنواع العلاجات لا يؤثر في شعر فروة الرأس فقط وإنما يؤثر في طبيعة شعر الجسم كله ويؤدي إلى إنباته في أماكن غير مرغوب فيها، فتتحولين إلى أنثى مشعرة.

وأكد مختصون أن هناك بعض الأدوية التي تتسبب في زيادة نمو شعر الجسم مع بعض الحالات، وأشهرها على الإطلاق علاجات المينوكسيديل التي تستعمل لعلاج تساقط الشعر.

ويحدث ذلك نتيجة تسرب جزء منه وامتصاصه عبر الدورة الدموية في الجسم، وهذا أمر عارض ينتهي بمجرد توقف الدواء، وهو أمر متوقف على استعداد الحالة نفسها وطبيعتها.

لذلك عليكِ اللجوء للطبيب لتجنب المشاكل، وعدم استخدام أي دواء إلا بمعرفة الطبيب المختص.