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وفاة الفنان فهد غزولي إثر تعرضه لجلطة

وفاة الفنان فهد غزولي إثر تعرضه لجلطة
نورة الشهري (صدى):

توفي الممثل والمنتج السعودي الدكتور فھد غزولي؛ إثر تعرضه لجلطة، أدخلته العناية الفائقة بمستشفى الملك فیصل التخصصي في جدة.

يذكر أن غزولي ألّف الكثیر من الأعمال الدرامیة والأفلام، منھا العائد في منتصف الصیف ،ولكل مثل حكاية ،والبحث عن الذات ومقبرة الأحیاء بالاضافة إلى العديد من الأعمال المسرحية أيضًا.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2981 ] نشر منذ 40 دقيقة

الله المستعان
تعددتت الأسباب والموت واحد
وإذا نزل القدر عمي البصر
رحمه الله واحسن الله العزاء في اهله
وجبر كسر قلوبهم انا لله وانا اليه راجعون

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