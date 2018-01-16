وفاة الفنان فهد غزولي إثر تعرضه لجلطة
توفي الممثل والمنتج السعودي الدكتور فھد غزولي؛ إثر تعرضه لجلطة، أدخلته العناية الفائقة بمستشفى الملك فیصل التخصصي في جدة.
يذكر أن غزولي ألّف الكثیر من الأعمال الدرامیة والأفلام، منھا العائد في منتصف الصیف ،ولكل مثل حكاية ،والبحث عن الذات ومقبرة الأحیاء بالاضافة إلى العديد من الأعمال المسرحية أيضًا.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2981 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله المستعان
تعددتت الأسباب والموت واحد
وإذا نزل القدر عمي البصر
رحمه الله واحسن الله العزاء في اهله
وجبر كسر قلوبهم انا لله وانا اليه راجعون
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23284 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين