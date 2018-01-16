 زلزال يضرب اليونان ويشعر به السكان في أثينا

أثينا(صدى):

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس رختر الأراضي اليونانية مساء الإثنين وشعر به سكان العاصمة أثينا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 4.4 درجة وقع على بعد 25 كيلومترا شمال شرقي أثينا.

وذكر مسؤولو الدفاع المدني إنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر مادية أو إصابات.

وشعر سكان في وسط أثينا وضواحيها بالزلزال الذي وقع الساعة 2024 بتوقيت غرينتش.

وقال معهد أثينا لديناميكية الأرض إن مركز الزلزال كان بالقرب من منطقة ماراثون في جنوب شرق أتيكا وتراوح عمقه بين خمسة وعشرة كيلومترات.