الخميس.. حفل سباق الخيل الـ14 على كأس وزارة الخارجية بجدة
يستعد نادي الفروسية بمحافظة جدة لاستقبال حفل سباق الخيل الرابع عشر على كأس ودرع وزارة الخارجية،الخميس القادم، بحضور عدد من القناصل العاميين المعتمدين بالمحافظة.
يشهد الحفل خمسة أشواط للخيول بمختلف الدرجات وعددًا من الفعاليات المصاحبة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15308 ] نشر منذ 2 ساعتين
البارحه شفت مقطع لسباق الخيل لكن ما اعرف اين مكان السباق ولكن المهم ان احد الخيول وقع على الارض وتكسرت يديه الثنتين ومن ثم تم سحبه وقتله . منظر بصراحه مؤلم جدا الضاهر صكه احدهم بعينه الحاره