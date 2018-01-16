الخميس.. حفل سباق الخيل الـ14 على كأس وزارة الخارجية بجدة

نايف السالم(صدى):

يستعد نادي الفروسية بمحافظة جدة لاستقبال حفل سباق الخيل الرابع عشر على كأس ودرع وزارة الخارجية،الخميس القادم، بحضور عدد من القناصل العاميين المعتمدين بالمحافظة.

يشهد الحفل خمسة أشواط للخيول بمختلف الدرجات وعددًا من الفعاليات المصاحبة.