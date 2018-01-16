الخيار وشرب السوائل أفضل علاج لانتفاخ العين

متابعات(صدى):

يشكل الانتفاخ أسفل العينين مصدر قلق من الناحية التجميلية للشخص الذي يعاني منه، بالرغم من أنه نادرا ما يكون علامة على حالة طبية خطيرة.

وتساعد العلاجات في المنزل، مثل الكمادات الباردة على تحسين مظهر العينين، كما أن هناك أيضا علاجات تجميلية للتخلص من الانتفاخ المستمر تحت العين.

ووفقًا لموقع ” mayoclinic ” الطبي، فهناك عدة ملاحظات يمكن تتبعها لحل مشكلة انتفاخ أفل العينين منها :الامتناع عن تناول الأطعمة المالحة في تلك الفترة، والإكثار من شرب السوائل بمعدل 2 لتر مياه يوميا.

وضع شرائح خيار مثلجة لبضعة دقائق على عينيك، او وضع أكياس شاي باردة لبضعة دقائق، أوقطعة قطنية مبللة بماء مثلج.

خلا فترة انتفاخ العينين لا تضعي أية مواد تجميلية، وعليكي أخذ كفايتك من النوم وتجنب السهر والجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لساعات طويلة.