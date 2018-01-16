 ” الكيوي ” فاكهة ساحرة متعددة الفوائد

متابعات(صدى):

يحتوي الكيوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والكربوهديرات المهمة لصحة الجسم والبشرة ، إضافة إلى مذاقه الطيب.

وعدد موقع food.ndtv فوائد ثمرة الكيوى وهي:

– يحتوى الكيوى على نسبة كبيرة من فيتامين سى ومضادات الأكسدة التى تساعد على حماية الجسم من العدوى والفيروسات وأمراض الجهاز التنفسى والبرد والأنفلونزا.

-يحتوى الكيوى على نسبة كبيرة من الألياف القابله للذوبان والتى تساعد على تقليل الشعور بالجوع وبالتالى تجنب الإصابة بالسمنة.

-يحتوى على خصائص ومعادن تحد من الأصابة بالربو والالتهاب الرئوى.

-ينصح الأطباء النساء الحوامل بالإكثار فى تناول الكيوى نظرا لاحتوائه على خصائص هامة لصحة الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية.

-يساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم .

-يحافظ على صحة العضلات والعظام وحمايتها من هشاشة العظام وأمراض الشيخوخة

– يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من الأمراض .

ويمكنك أيضًا استخدامه للعناية بالبشرة فهو ،يعطى للبشرة نعومة وحيوية ويحارب الجفاف والتشققات، ويحمى البشرة من الحكة والاحمرار والالتهابات، و يحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة والتمدد، وحب الشباب والبقع الداكنة ،و يحمى البشرة من أشعة الشمس الحارقة.