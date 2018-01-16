” الكيوي ” فاكهة ساحرة متعددة الفوائد
يحتوي الكيوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والكربوهديرات المهمة لصحة الجسم والبشرة ، إضافة إلى مذاقه الطيب.
وعدد موقع food.ndtv فوائد ثمرة الكيوى وهي:
– يحتوى الكيوى على نسبة كبيرة من فيتامين سى ومضادات الأكسدة التى تساعد على حماية الجسم من العدوى والفيروسات وأمراض الجهاز التنفسى والبرد والأنفلونزا.
-يحتوى الكيوى على نسبة كبيرة من الألياف القابله للذوبان والتى تساعد على تقليل الشعور بالجوع وبالتالى تجنب الإصابة بالسمنة.
-يحتوى على خصائص ومعادن تحد من الأصابة بالربو والالتهاب الرئوى.
-ينصح الأطباء النساء الحوامل بالإكثار فى تناول الكيوى نظرا لاحتوائه على خصائص هامة لصحة الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية.
-يساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم .
-يحافظ على صحة العضلات والعظام وحمايتها من هشاشة العظام وأمراض الشيخوخة
– يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من الأمراض .
ويمكنك أيضًا استخدامه للعناية بالبشرة فهو ،يعطى للبشرة نعومة وحيوية ويحارب الجفاف والتشققات، ويحمى البشرة من الحكة والاحمرار والالتهابات، و يحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة والتمدد، وحب الشباب والبقع الداكنة ،و يحمى البشرة من أشعة الشمس الحارقة.
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