الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع الإمارات وتونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

واشنطن(صدى):

اقترح مسؤولون بالاتحاد الأوروبى رفع ثماني مناطق من القائمة السوداء للملاذات الضريبية التى تبناها الاتحاد فى ديسمبر، فى خطوة قد يعتبرها معارضوها بمثابة ضربة لحملته الرامية لمكافحة التهرب الضريبى.

كانت دول الاتحاد الأوروبى قررت الشهر الماضى إعداد القائمة فى مسعى للإثناء عن ممارسات التهرب الضريبى الفادحة.

لكن وثائق خاصة بالاتحاد الأوروبى اطلعت عليها رويترز أفادت بأن ثمانى من بين 17 منطقة مدرجة حاليا على القائمة السوداء سيتم رفعها سريعا من القائمة بعدما تعهدت بتغيير قواعدها الضريبية.