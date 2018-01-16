درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحمماية البيئة، توقعاتها بانخفاض درجات الحرارة ، اليوم الثلاثاء، لتشمل كلا من : تبوك، الدينة المنورة، مكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأطلقت الهيئة 7 تنبيهات صفراء، بينت استمرار نشاط الرياح السطحية المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، على منطقتي الشرقية والرياض.

وأوضحت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون غريبة إلى شمالية غربية بسرعة 40-15 كم/ساعة، بينما تكون رياح الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-45 كم/ ساعة.

وتسجل درجات الحرارة اليوم ببعض مناطق المملكة: مكة 33 ، المدينة المنورة 24 ، الرياض 19، جدة 31، الدمام 21.