سعد الحريري: علينا احترام النأي بالنفس ولبنان بلد يستقطب كل العرب

بيروت(صدى):

قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، إن وضع حجر الأساس لسفارة الإمارات فى لبنان دليل على نظرة الإمارات الى هذا البلد وإلى الاستقرار فيه وإلى الدعم الدائم له من قبل الإمارات التى كانت دائما أيضا مع دول الخليج السباقة فى الوقوف إلى جانب لبنان خلال كل المحن التى مر بها.

وأضاف الحريرى ـ خلال حضوره اليوم حفل وضع حجر الأساس لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى منطقة الرملة البيضاء ببيروت، فى حضور رئيس الكتلة النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة وعدد كبير من المسئولين اللبنانيين وسفراء الدول العربية والأجنبية ـ إن دول الخليج لطالما نظرت الى لبنان كبلد ديمقراطى، وهى تدعم دائما الشعب اللبنانى بغض النظر عن الفرقاء السياسيين.

وتابع أن وضع حجر الأساس لهذه السفارة هو رسالة لكل اللبنانيين بأن دولة الامارات يهمها لبنان والوضع السياسى والاقتصادى والأمنى فيه وهى توجه رسالة إلى كل اللبنانيين بأنها موجودة لتدعم كل اللبنانيين.