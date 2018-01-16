فنزويلا: مقتل واعتقال ” إرهابيين ” على صلة بضابط منشق قصف المبانى الحكومية

كاراكاس(صدى):

أعلنت السلطات الفنزويلية اعتقال 5 أشخاص ومقتل عدد آخر من أفراد “خلية إرهابية”، مرتبطة بالضابط المنشق الذى قصف المبانى الحكومية من على متن مروحية مخطوفة فى يونيو الماضي.

وبث التلفزيون الفنزويلى الرسمى ، وفقا لقناة ” روسيا اليوم ” الفضائية مساء الإثنين ، بيانا فى أعقاب الاشتباكات مع المسلحين بإحدى الضواحى الفقيرة بالعاصمة كاراكاس ، جاء فيه أن اثنين من رجال الشرطة قتلا.

ولم تقدم السلطات أى تفاصيل بشأن مصير الضابط المنشق أوسكار بيريز ، لكن العديد من الحسابات على موقع ” انستجرام ” للتواصل الاجتماعى تناقلت مقاطع فيديو ظهر فيها بيريز بالدماء على وجهه ، وقال إنه مصاب بجروح ، وأن المجموعة محاصرة وتتعرض لإطلاق النار من قبل القوات الحكومية.