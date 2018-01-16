الحضور مجانًا لمهرجان ترفيهي بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تنظم الهيئة العامة للترفيه فعاليات مهرجان ترفيهي،بمدينة تبوك، معلنة أن الحضور إلى المهرجان مجانًا.

وتضم فعاليات المهرجان مسيرات العربات ،والعروض الترفيهية في أجواء خارجية، وكما يضم مسرح الطفل وعروض السيارات الكلاسيكية وفن الغرافيتي والموسيقى الحية، كما تصاحب المهرجان ألعاب للأطفال وعرض مسرحي وفلكلوري، والعروض الضوئية والموسيقية.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه بدأت حملتها لإجازة منتصف العام الدراسي تحت عنوان « لا تفكر تسافر » التي أطلقت من خلالها ما يزيد عن 45 فعالية عالمية ومحلية في 18 مدينة خلال الإجازة معظمها لأول مرة يعرض في المملكة، تقدم من خلالها روزنامة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي ستثري التجربة الترفيهية لدى المجتمع.

ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 15 يناير وحتى 17 يناير 2018 في حديقة الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، من الساعة السادسة مساءً إلى الثانية عشرة صباحاً، والدخول الساعة الخامسة والنصف مساءً.