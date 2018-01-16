بعد تشويه المكان.. البلدية ترفع مخلفات زوار ” محايل أدفأ “

علي العنزي(صدى):

قام عمال النظافة وقسم الخدمات ببلدية محايل بالعمل على مدار الساعة لرفع المخلفات، التي خلفها زوار مهرجان ” محايل أدفأ ” ، لإعادة الموقع إلى ما كان عليه بصورته المشرقة التي بدأ بها في أول يوم للافتتاح.

وأعاد العاملون بالبلدية بقيادة المهندس عبدالرحمن الأسمري مدير الخدمات، وإشراف رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع، طلاء بعض المواقع مجددًا ، بعد عبث الزوار وما سببوه من تشويه بعض المعالم، وتراكم النفايات والمخلفات، وتشويه المكان.