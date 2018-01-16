بعد تشويه المكان.. البلدية ترفع مخلفات زوار ” محايل أدفأ “
قام عمال النظافة وقسم الخدمات ببلدية محايل بالعمل على مدار الساعة لرفع المخلفات، التي خلفها زوار مهرجان ” محايل أدفأ ” ، لإعادة الموقع إلى ما كان عليه بصورته المشرقة التي بدأ بها في أول يوم للافتتاح.
وأعاد العاملون بالبلدية بقيادة المهندس عبدالرحمن الأسمري مدير الخدمات، وإشراف رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع، طلاء بعض المواقع مجددًا ، بعد عبث الزوار وما سببوه من تشويه بعض المعالم، وتراكم النفايات والمخلفات، وتشويه المكان.
عبدالله[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 20 دقيقة
والله العظيم اهل الساحل واهل تهامه يعانون ممن ينزولون من ابها وخميس مشيط وغيرها من المناطق الجبليه في عطلات الاسبوع.
تكسير للمرافق العامه، تفحيط، كتابة عالجدران، تخييم في المتنزهات العامه وطبخ و شوي في الساحات العامه.
الي متى هذول الهمج ينزلوا للقرى والمدن الساحليه ويكسرون كل جميل فيها ومن ثم يعودون الي بيوتهم.
بينما يعاني الاهالي بعدهم الامرين، الاشجار مقطوعه، دورات المياه في المتنزهات مدمره، بلاط الارصفه مخلوع لاستخدامه في الشواء، جدران مدارسهم وبيوتهم مكتوب عليها بالبخاخ.
والله لو انهم من بيوت فيها تربيه ما عملوا كذا.