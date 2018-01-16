” الكتابة ” لمدة 5 دقائق تضمن لك نوم هادئ

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من الحرمان من النوم الهادئ، فالغالبية لايستطيعون النوم لساعات طويلة، وبعضهم يعاني من اضطرابات ونوم متقطع.

والنوم الصحي له فوائد عديدة، ويبعد عنك الأمراض، خصُوصاً تلك المتعلقة بالقلب والمناعة، لذلك قدمت دراسة بريطانية الحل الأمثل لضمان نوم صحي وهادئ.

وكشفت الدراسة بعض الحلول السهلة، ومن ضمنها الكتابة لمدة 5 دقائق قبل الذهاب إلى السرير، مُؤكّدَة على الكتابة وليست الخربشة هي مَا قَدْ تفعل ذلك بك.

وبعد إجراء الدراسة على مجموعة من 57 شخص، وجد علماء جامعة ” بايلور وإيمور ” أن الكتابة تساعدهم في الدخول إلى النوم بشكل أسرع 9 دقائق من هؤلاء الذين يكتبون عن أمور مكتملة.