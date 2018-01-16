ضبط عمالة تعمل بصيانة الهواتف سرًا

خالد الضبيبي(صدى):

تمكن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ، من ضبط عمالة تعمل بصيانة الهواتف في السر، وتتظاهر ببيع الأدوات المنزلية.

جاء ذلك خلال حملة ميدانية مشتركة برفقة الرافد الأمني على محال الاتصالات في سوق الجملة ” السيكو ” ، حيث تم ضبط منشأة مخالفة للمادة الـ36 من نظام العمل، التي تنص على ” المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها “.

وكشفت الحملة أن إحدى المنشآت التي كان ظاهرها بيع الأدوات المنزلية والكهربائية ولوازم الاستحمام، تقوم بتركيب أكسسوارات الهواتف للزبائن، وتم العثور على مجموعة كبيرة من أجهزة الجوال وأكسسواراتها مخبأة خلف الطاولات.