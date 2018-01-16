 الرياض تستضيف أول معرض للأزياء الرياضية النسائية‬‬

نورة الشهري (صدى):

بدعم من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي العالمي الأمريكي (WSF)، ستكون المرأة السعودية على موعد مع المعرض الأول للأزياء الرياضية النسائية والفعاليات المصاحبة له، في مدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 23 جمادى الأولى 1439هـ الموافق (6 – 9 فبراير2018 م).

ويأتي تنظيم هذا المعرض والفعاليات المصاحبة له لتتماشى مع رؤية المملكة 2030م وتوجهات الهيئة العامة للرياضة و الجهود المبذولة في دعم وتمكين المرأة السعودية وتنمية قدراتها ومواهبها الرياضية.وحول فكرة المعرض والهدف منه، قال المشرف العام للفعالية، إبراهيم باحاذق، إن هذا الحدث يعتبر الأول من نوعه والجديد في مضمونة وستكون منصة لخلق العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة والواعدة لرواد ورائدات الأعمال في مجال الأزياء الرياضية وملتقىً تَوْعويًا موجهًا للأسرة والمجتمع بأهمية الأزياء الرياضة وتأثيرها الصحي والنفسي .

وأضاف أن الفعاليات المصاحبة للمعرض ستشمل على العديد من العروض والألعاب البدنية والذهنية؛ يقدمها نخبة من المدربات السعوديات، وتتضمن كذلك دورات تثقيفية وإرشادية عن الإصابات الرياضية والعلاج الطبيعي، وعرض لأحدث الأزياء والملبوسات الرياضية والتعريف بها.وعن إمكانية تنظيم المعرض خارج منطقة الرياض، أجاب “باحاذق” بأن ذلك ضمن الخطط المستقبلية وستكون النسخة القادمة في مدينة جدة وتليها بإذن الله تنظيم المعرض في عدد من مناطق مملكتنا الحبيبة. الرياض، النسائية، المعرض‬