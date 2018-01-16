المملكة تحدد مع أي دولة ستتعاقد لبناء أول محطة نووية

عادل الحربي (صدى):

كشفت ممثلة مركز الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، سوزان قطمور،الإثنين، أن المملكة ستحدد بحلول شهر أبريل المقبل، مع أي دولة سيتم التعاقد على بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة بحلول نهاية عام 2018.

وأوضحت قطمور في تصريحاتها لوكالة ” سبوتنيك ” أنه خلال شهرين سيتم التخطيط لاختيار منفذ العقد لبناء مفاعلين لأول محطة نووية في المملكة، مشيرة إلى أن 5 بلدان تقدمت بطلب للمشاركة في بناء المفاعلات النووية في المملكة التي من المتوقع أن تبدأ في وقت مبكر من عام 2019.

ولفتت قطمور إلى الدول الـ 5 المتقدمة بطلب المشاركة وهي : الصين ،وكوريا الجنوبية، وفرنسا ،والولايات المتحدة ،وروسيا، موضحة أن المركز اختار مكانين في المملكة سيتم تقديمهما لبناء المحطة النووية: أحدهما يعتبر الموقع الرئيسي، والآخر احتياطي.

وقالت : “لقد تم بالفعل إنشاء الهيئة التنظيمية السعودية، وهي الآن موجودة كجزء من المركز، ولكن هذا العام سيصبح المنظم منظمة مستقلة “.