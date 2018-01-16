القبض على 7 متورطين في تزييف العملة

علي العنزي(صدى):

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 7 متهمين لتورطهم في تزييف عملتا الريال والدولار، وبلغت القيمة الفعلية للمضبوطات قرابة 100 ألف ريال.

وأطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة الرياض بسبعة أشخاص امتهنوا تزييف العملات وبيعها، في أحد الأحياء شمال العاصمة الرياض.

وتبين للأجهزة الأمنية أنهم يسوقون لبيع عملة الدولار الأمريكي المزيفة بأقل من قيمتها، وضبط بحوزتهم على نحو 20 ألف دولار أمريكي مزيفة و40 ألف ريال سعودي، وبلغ إجمالي القيمة الفعلية للمضبوطات نحو 100 ألف ريال، وجرى إيقاف جميع المتهمين وإحالتهم لفرع النيابة العامة.