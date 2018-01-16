تفاصيل فعاليات مخيم الهيئة العامة للرياضة بمنطقة حائل

علي العنزي(صدى):

حازت برامج مخيم الهيئة العامة للرياضة برالي حائل، على اعجاب زوار الرالي لتنوع برامجه بين الترفيه والثقافة والفنون، حيث تفاعل معها الجمهور، وتأتي المشاركة بدعم من وكالة شؤون الشبابية بالهيئة العامة للرياضة.

وأوضح مدير فرع هيئة العامة للرياضة بمنطقة حائل عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراشد أن برامج المخيم اشتملت على فعاليات المغامرة والتحدي، وعرض مسرحي للرياضات التقليدية القديمة،والفنون الشعبية،ومسرح للمسابقة الثقافية، ومسابقة الأطفال والالعاب الالكترونية والهوكي وكرة الطاولة والفريرة، وعروض السيارات اللاسلكية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد.

وأبان الراشد أن المخيم وضع خطة عمل وبرامج تناسب كل فئات المجتمع الزائر لرالي حائل ، مؤكداً أن الهيئة تحرص على تلبية رغبات الشباب وربطهم بموروثهم الثقافي.