الملك سلمان للإغاثة يوزع 2000 سلة غذاء لأسر ” حجة ” اليمنية

علي القحطاني (صدى):

امتدادًا للجهود التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز، قام المركز ،الأثنين، بتوزيع 2000 سلة غذائية لأسر محافظة حجة اليمنية الأشد احتياجًا.

يذكر أن المركز وزّع ، الأحد، 1836 سلة غذائية للنازحين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف .

وتأتي هذه المساعدات، انفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله – للوقوف مع الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.