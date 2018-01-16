10 آلاف دولار غرامة لزوجة اطلعت على رسائل زوجها الخاصة

بيرن(صدى):

أصدرت محكمة سويسرية، حكمًا على زوجة بعد ضبطها لخيانة زوجها من خلال مراسلة أخريات، بعدما اطلعت على البريد الإلكتروني الخاص به، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار.

وتفصيلًا بعد أن شعرت الزوجة بتغير في تصرفات زوجها ، وجدت أن أنسب وسيلة لكشفه هي البحث في بريده الإلكتروني، وبالفعل اطلعت على رسائل البريد، ووجدت صورًا ومراسلات لنساء أخريات، فتأكدت لها شكوكها.

ووصل الأمر إلى المحكمة بعدما تطور العراك بينها، لكن وجهت لها تهمة قراءة الرسائل الإلكترونية على بريد زوجها الإلكتروني من دون علمه، في خرق للخصوصية.

وقررت المحكمة تغريمها مبلغ 10 آلاف دولار، لكنها أعفيت منه، بشرط عدم ارتكاب أي جنايات مماثلة في العامين القادمين.