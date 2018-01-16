وزير الداخلية يبعث خطاب شكر لأمير القصيم للجهود المبذولة ببرنامج التوطين

سالم المطيري(صدى):

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة، خطاب شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما تم بذله من جهود في برنامج التوطين بمنطقة القصيم, والنجاح الذي حققته المنطقة في ما يتعلق بمشروع توطين المراكز التجارية المغلقة والتي وصلت نسبة السعودة فيها إلى 100% وتوفير ما يصل إلى 4000 فرصة وظيفية فيها.

وأوضح سمو أمير منطقة القصيم أن تشجيع الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وتكاتف أبناء المنطقة من مسؤولي الجهات الحكومية ورجال أعمال وشباب وفتيات هذه المنطقة كان عاملاً مساهماً في نجاح المشروع.

وأكد أن توجيه سمو وزير الداخلية بتعميم تجربة منطقة القصيم على بقية مناطق المملكة، كان له أثراً إيجابياً لمضاعفة جهود اللجان العاملة ومواصلة العمل لتحقيق تطلعات قيادة هذه البلاد وأبنائها، داعياً المولى عز وجل أن يديم على الوطن أمنه واستقراره ونماءه في ظل قيادته الرشيدة، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.