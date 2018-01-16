تفاصيل جديدة عن اختراق المقاتلات القطرية للمجال الجوي لـ أبو ظبي

المنامة(صدى):

تدخل مراقبو وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، للحفاظ على حياة المسافرين على طائرتي الإمارات، اللتين اعترضتهما مقاتلات قطرية.

وأضافت الوزارة أن “المقاتلات القطرية اقتربت لمسافة ميلين تقريبًا من الطائرة التابعة لطيران الإمارات، الأمر الذي عرَّض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، ما حتَّم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين للتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية”.

وأشارت إلى أنه “تم رصد واقعة مماثلة لطيران الاتحاد الإماراتي رحلة رقم EY23B المتجهة من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار البحرين الدولي وجارِ التحقيق بالواقعة “.

وأكدت أن شئون الطيران المدني ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الواقعة الخطيرة مع الجهات الدولية المعنية، ورفع تقرير مفصَّل إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وأشارت إلى أنها ستتخذ الاجراءات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية، بخصوص قيام مقاتلتين عسكريتين لقطر بقطع مسار طائرة مدنية إماراتية متجهة إلى مطار البحرين الدولي، في رحلة اعتيادية مُجدوَلة ومستوفية كافة الاشتراطات.