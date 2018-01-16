ولي العهد يرسل برقية عزاء لرئيس العراق في ضحايا هجوم بغداد الانتحاري

عادل الحربي (صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيـر الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور فؤاد معصوم، رئيس جمهورية العراق، إثر الهجوم الانتحاري الذي وقع في بغداد.

وقال سمو ولي العهد: ” علمت ببالغ الحزن بنبأ الهجوم الانتحاري الذي وقع في بغداد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب عن تنديدي الشديد بهذا العمل الإرهابي الآثم، وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية العراق الشقيق أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب.

كانت أعلنت وسائل إعلام عراقية،عن ارتفاع عدد قتلى تفجير انتحاري مزدوج استهدف ساحة الطيران بالعاصمة بغداد إلى 38 شخصاً، و بلغ عدد المصابين أكثر من 100 جريح.