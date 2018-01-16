المغرب والإمارات يوقعان اتفاقية تعاون في مجال القانون الدولي الإنساني

ابو ظبي(صدى):

وقعت المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بالرباط، على اتفاقية تعاون بين اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية الإماراتية للقانون الدولي الإنساني.

ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة، إلى إقامة علاقات تعاون وثيق من أجل العمل على التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشر مبادئه والعمل على احترام قواعده والتطبيق الأمثل لتلك القواعد وتوسيع فهمه في البلدين.

كما سيعمل الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم، على وضع الخطط والبرامج والأعمال المشتركة بالتعاون مع الجهات المختصة لتطبيق القانون الدولي الإنساني في كلا البلدين، لضمان احترام هذا القانون ونشره وتنمية الوعي به والنهوض بأحكامه.