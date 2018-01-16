تدشين لوحة فنية لشباب ” حائل ” تعبيرًاعن محبتهم للقيادة الحكيمة

عادل الحربي (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أن قوة هذا الوطن تتجلى في أبهى صورها هذه الأيام بالالتفافة الصادقة من أبناء الوطن مع قيادتهم الحكيمة، مشيراً إلى أن أبناء المملكة كباراً وصغاراً ورجالاً ونساءً عبروا بالأفعال عما يكنونه من صدق انتماء للوطن وللقيادة الحكيمة فهاهم أبناء الوطن يسطرون على الحد الجنوبي أجمل عناوين التضحية والفداء وكذلك مختلف أبناء مناطق المملكة من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها.

جاء ذلك في تصريح صحفي لسموه اليوم بعد أن دشن لوحة فنية قدمت من شباب حائل تعبيراً عن محبتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – كنواة لمتحف يتكلم عن حضارة المملكة بكل لغات العالم والتي أهدى صاحب فكرة المشروع المواطن منصور الغسلان لسمو ولي العهد أول لوحة للمتحف وهي عبارة عن لوحة كتب فيها عبارة ” محمد بن سلمان بكل لغات العالم” باستخدام العملات المعدنية لكل دول العالم مع شعار مشروع “نيوم” الجديد بوابة العالم للاقتصاد الجاذب.

وأوضح الغسلان لسموه أن اللوحة التي يبلغ طولها مترين ونصف وعرضها حوالي متر مكتوبة باللغة العربية واللغة الانجليزية واستخدم فيها ما يزيد عن 10 آلاف عملة معدنية لعملات كل العالم واستغرق العمل فيها حوالي ثلاثة شهور، مشيراً إلى أنه جمع العملات المعدنية منذ عدة سنوات نظراً لممارسته هواية جمع العملات المعدنية العالمية.

وقال ” نحن شباب الوطن والمنطقة نفخر بأننا جزء من تكوين رؤية المملكة 2030 ونتفاعل بإيجابية مع توجهات القيادة الحكيمة التطويرية ولدينا الحماس والإخلاص خصوصاً وقد لمسنا نهجاً عملياً وروحاً عملية طموحة تسعى للوصول بالوطن وأبنائه إلى أعلى المستويات بإذن الله”.

وأضاف أن فكرة اللوحة والعمل الفني هي رسالة من شباب الوطن للعالم عن تمسك شبابنا بأهداف رؤية المملكة 2030 وأنها الطريق الأسرع لإحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات، وتأكيداً على أننا نحمل أفكاراً متجددة وعزيمة صادقة لإطلاق مبادرات وطنية تدعم مجالات سياحية واقتصادية وأخرى اجتماعية وثقافية كلها تقوم على الشباب وللشباب.

وقال ” إن المستقبل أجمل ووطننا ومنطقتنا بحاجة لجهودنا واجتهاداتنا جميعاً من أجل وطن تتسارع خطواته نحو المستقبل”.