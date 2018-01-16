الوداد المغربي يرفض بيع بن شرقي للهلال

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الوداد المغربي ،الأثنين، عن رفض عرض نادي الهلال المقدم للاعب أشرف بن شرقي .

وجاء في بيان لنادي الوداد المغربي : ” قرر السيد الرئيس سعيد الناصري، بعد شكر نادي الهلال، الاحتفاظ بأشرف بنشرقي كلاعب لنادي الوداد الرياضي “.

وأضاف البيان : ” يتمنى نادي الوداد الرياضي حظ موفق للاعبه أشرف بنشرقي مع فريقه، و أيضا خلال المناسبات الحالية و المقبلة اللتي يمثل فيها، إلى جانب لاعبين وداديين آخرين، المنتخب الوطني سواء في مسابقات قارية أو دولية “.

وأوضح بيان الوداد أن العرض المقدم من نادي الهلال كان بقيمة 3 مليون دولار تُقسط على 3 أقسام.