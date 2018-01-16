جولة تفقدية لمدير عام المجاهدين بقطاعات الإدارة في جازان

تركي السالم(صدى):

تفقد مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي ، فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ، حيث شملت الجولة القطاعات الميدانية التابعة للفرع ، واطلع خلالها على الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للإدارة التي من شأنها المساهمة في تمكين الفرع من أداء مهامه على أكمل وجه وبالشكل المطلوب لتعزيز وتثبيت الأمن وأداء المهام.

كما شملت الجولة مقر فرع الإدارة بالمنطقة ، حيث اجتمع مع مديري الإدارات ومشرفي القطاعات ورؤساء الفرق ومساعديهم ونقل لهم شكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود وتضحيات.

من جانبه استعرض مدير عام فرع الإدارة بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير ما يقوم به الفرع من مهام أمنية ومشاركات عسكرية وما تم انجازه خلال العام الماضي ١٤٣٨هـ والمنجزات التي تثبت أهمية هذا القطاع وما يقوم به من أعمال في مكافحة جرائم التهريب والتسلل وحفظ الأمن.