إنترميلان يتعاقد مع الأرجنتيني لوبيز مدافع بنفيكا

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عبر موقعه، مساء اليوم، تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني ليساندرو لوبيز مدافع فريق بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة.

وأوضح نادي إنتر ميلان الإيطالي أنه تعاقد مع المدافع الأرجنتيني على سبيل الإعارة مع الاحتفاظ بحقه في الشراء في نهاية الموسم.

وبدأ لوبيز مسيرته في الأرجنتين، حيث لعب في ناديي تشارتي جونيورز وأرسنال ساراندي، قبل أن ينتقل عام 2013 لنادي بنفيكا البرتغالي الذى أعاره الى نادي خيتافي الإسباني، حيث لعب في الدوري الإسباني 26 مباراة، ومبارتين في كأس ملك إسبانيا في موسم 2014/2013، ولعب مع بنفكيا ثلاثة مواسم ونصف.