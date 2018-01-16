دراسة: الكوليسترول سببه وراثي وليس النظام الغذائي

متابعات(صدى):

قال كبير الأطباء في قسم الغدد الصماء وعلم السكري بمستشفى هامبورج-إيبندورف الجامعي إنه لأسباب وراثية ينتج الجسم لدى بعض الأشخاص نسبة عالية من الكوليسترول، مشيراً إلى أن نسبة 10% فقط من الكوليسترول في الجسم يمكن أن تتأثر بالتغذية.

وأضاف أن الكوليسترول يعد من المواد الضرورية في الجسم، فهو جزء من جدران الخلايا. وللحاجة إليه فإن الكبد يقيس باستمرار مستوى الكوليسترول، ويعزز البناء الجديد عن طريق الوسائط الكيميائية.

وينبغي فحص مستوى الكوليسترول في الدم بانتظام بدءاً من عمر 35 عاماً. وتبعاً لدرجة خطر الإصابة بالأزمات القلبية، يمكن خفض إنتاج الجسم للكوليسترول عن طريق الأدوية. أما الإقلال من بعض الأطعمة، مثل الزبد والبيض واللحوم، يسهم بشكل ضئيل في خفض مستوى الكوليسترول بالجسم.