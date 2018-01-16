5 أسباب لانفجار كيس الماء المبكر والولادة قبل الأوان

متابعات(صدى):

تسعى الحامل إلى عدم حدوث الولادة المبكرة، لمنح الجنين فرصة النمو، ويعتبر انفجار كيس الماء الذي يوجد داخله الجنين من علامات البدء في الولادة، لكن حدوثه قبل الأوان وقبل آلام الوضع من علامات الولادة المبكرة. وإليك أهم أسباب انفجار كيس الماء المبكر:

وعند إصابة المهبل بالتهابات معينة من المجموعة B قد تحدث الولادة المبكرة، كما قد تنتقل هذه البكتريا إلى الجنين. تُجرى اختبارات لفحص هذه البكتريا بين الأسبوع الـ 35 و37 عادة.

وإذا أصيب الرحم أو أي أجزاء أخرى من الجهاز التناسلي بالتهابات حادة يقوم الطبيب بتحفيز عملية الولادة، وذلك بعد التأكد من نمو رئة الجنين.

ويؤدي الحمل بتوائم إلى تعجيل موعد الولادة وانفجار كيس الماء مبكراً، وزيادة السائل الأمينوسي. تحدث زيادة السائل الأمينوسي داخل كيس الجنين نتيجة الحمل المتعدد عادة، وقد يعجّل ذلك بموعد الوضع.

ويؤدي أي ضغط زائد أو صدمات يتعرض لها جسم الحامل إلى انفجار كيس الماء.