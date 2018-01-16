مكتب الدعوة والإرشاد برجال ألمع يحقق نجاحا كبيرا في الملتقى الدعوي السابع

سعيد العجل(صدى):

اختتمت يوم الأحد الماضي 1439/4/27 هـ فعاليات الملتقى الدعوي السابع بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع والذي بدأ أولى فعالياته يوم الأربعاء الموافق 1439/4/23 هـ واستمرت فعالياته على مدى خمسة أيام .

هذا وقد حقق الملتقى نجاحاً كبيراً من خلال ما قدمه من برامج ثقافية ودعوية متنوعة لكل شرائح المجتمع ، إضافة إلى محاضرات وندوات علمية وأمسيات شعرية وفرقاً إنشادية ، إضافة إلى التلاحم الذي تجسد في مشاركة بعض الوافدين من جنسيات مختلفة في هذه الفعاليات .

فيما كان لمكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة رجال ألمع دور كبير في هذا النجاح من خلال التنظيم الرائع والتقديم الذي لاقى إعجاب الكثير من الزوار الذين عبروا عن مدى سعادتهم بهذا الملتقى وحسن تنظيمه ، مؤكدين استفادتهم الكبيرة من البرامج والفعاليات المقدمة به مقدمين الشكر للقائمين عليه ومؤكدين أن هذا الأمر ليس بمستغرب على مكتب الدعوة والإرشاد برجال ألمع .

كما تضمن الملتقى عدة محاضرات توعوية في التحصين الفكري وبيان دور الأسرة في تحقيق الأمن والتحذير من المخدرات وسبل الوقاية منها إضافة إلى بيان خطورتها على الفرد والمجتمع وتقديم دورات تدريبية في التنمية البشرية للرقي بأساليب التعامل بين أفراد المجتمع .

كما قدم زوار الملتقى أسمى عبارات الشكر للدعاة والمثقفين الذين قاموا على هذا الملتقى ، مؤكدين أن الفعاليات كانت متناسقة وهادفة آملين تكرارها على هذه الوتيرة في الملتقيات القادمة .