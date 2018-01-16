الهلال الأحمر: 3 إصابات إثر حادث انقلاب مركبة باتجاه طريق الدائري

عبد العزيز القثامي(صدى):

تلقت غرفة عمليات الهلال الاحمر، بالطائف اليوم الأثنين، بلغًا عن وجود حادث انقلاب مركبة باتجاه الطريق الدائري.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه فرقتي إسعاف وفرقة إسعاف متقدم لموقع الحدث بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري .

وأضاف: فور وصول الفرق الإسعافية للموقع إتضح أن عدد الاصابات ثلاث إصابات تتراوح مدى إصابتهم بالمتوسطة إلى البسيطة كذلك وجود حالة وفاة ليصبح الإجمالي أربع حالات .