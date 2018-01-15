الأهلي يستكمل تدريباته استعدادًا للقاء العروبة

نواف السالم(صدى):

عاود فريق الأهلي الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الإثنين ، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل ، بحضور نائب رئيس النادي طارق الكيال ، وذلك بعد توقف يومين للراحة ، استعدادًا للقاء العروبة مساء السبت المقل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، ضمن مباريات بطولة كأس الملك .

وحرص محترف الأهلي الجديد اللاعب المصري مؤمن زكريا على المشاركة في التدريبات ، ليمثل الفريق بالإعارة لمدة 6 أشهر قادمًا من الأهلي المصري .

واستكمل قائد الفريق تيسير الجاسم برنامجه التأهيلي بإشراف أخصائي الإعداد البدني الكابتن إبراهيم إسماعيل ، حيث شهدت التدريبات متابعة عضوي مجلس الإدارة أمين الصندوق الأستاذ وضاح بخش، ومسؤول التطوير الإداري الأستاذ ماجد العوفي .