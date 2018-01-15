شاهد.. رد فعل حليمة بولند حال تعرف عامل الفندق عليها

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل لاجتماعي، مقطع فيديو للإعلامية الكويتية حليمة بولند، اثناء تعرف عامل الفندق عليها.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثق بواسطة حليمية، مدي سعادتها البالغة حال تعرف عامل الفندق عليها وهي ترتدي الحجاب وبدت علي طبيعتها من دون مكياج، ودار حوار طويل بينهما عن كيفية اكتشافه لها، كما أبدت اعجابها بالمعاملة الكريمة الطيبة أثناء أدائها للعمرة.

وكانت حليمة بولند، قد أثارت ضجة جديدة من خلال نشرها لمجموعة من الصور من الكعبة الشريفة خلال أدائها لمناسك العمرة، وبدت في غاية الراحة والسعادة وعلقت على إحدى الصور قائلة: ” اعتمرنا الحمد لله أنا وأهلي وربي يتقبل إن شاء الله ” .