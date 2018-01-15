” ترامب ” لقطر : مجلس التعاون يجب أن يبقى قويًا لمحاربة الإرهاب

واشنطن(صدى):

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصاله بأمير قطر على ضرورة بقاء مجلس التعاون قويًا ومتحدًا ، وجاء ذلك في بيان أصدره البيت الأبيض اليوم الإثنين .

وأكد البيت الأبيض خلال البيان إن الرئيس الأمريكي شدد خلال اتصاله بـ ” تميم ” على دور مجلس التعاون وأهميته الكبرى في التصدي للإرهاب .

وجاء ذلك ، في إطار قيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرة مدنية خلال نزولها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية معروفة المسار ومجدولة ، مما هدد سلامة المسافرين المدنيين ، وشكل خرقًا للقوانين الدولية .