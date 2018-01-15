فض المنازعات تلزم الرائد بدفع 217 ألف ريال لليامي
أصدرت غرفة فض المنازعات، مساء اليوم الإثنين، قرارًا يقتضي بإلزام نادي الرائد بدفع (217,500) ريال، للاعب سلطان بن محمد بن فنيس اليامي.
كما قضت الغرفة، بأن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسوم وإجراءات التقاضي (10,875) ريال أمام الغرفة، وذلك خلال ثلاثين يوماً تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعجبني ال الشيخ ماشي تشليح على رؤية ٢٠٣٠
حتى البزارين ضحك عليهم شلحهم يقولهم الي يشجع ناديه يتبرع له
عاد تخيل بزر يشلح والديه ولا يسرق ولا يتسلف عشان يتبرع لنادية
ويرد عليك لو تسأله القانون لا يحمي الحمير