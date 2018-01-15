  • الإثنين 15

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. فض المنازعات تلزم الرائد بدفع 217 ألف ريال لليامي

فض المنازعات تلزم الرائد بدفع 217 ألف ريال لليامي

فض المنازعات تلزم الرائد بدفع 217 ألف ريال لليامي
نواف السالم(صدى):

أصدرت غرفة فض المنازعات، مساء اليوم الإثنين، قرارًا يقتضي بإلزام نادي الرائد بدفع (217,500) ريال، للاعب سلطان بن محمد بن فنيس اليامي.

كما قضت الغرفة، بأن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسوم وإجراءات التقاضي (10,875) ريال أمام الغرفة، وذلك خلال ثلاثين يوماً تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

 


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعجبني ال الشيخ ماشي تشليح على رؤية ٢٠٣٠
حتى البزارين ضحك عليهم شلحهم يقولهم الي يشجع ناديه يتبرع له
عاد تخيل بزر يشلح والديه ولا يسرق ولا يتسلف عشان يتبرع لنادية
ويرد عليك لو تسأله القانون لا يحمي الحمير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *