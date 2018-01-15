فض المنازعات تلزم الرائد بدفع 217 ألف ريال لليامي

نواف السالم(صدى):

أصدرت غرفة فض المنازعات، مساء اليوم الإثنين، قرارًا يقتضي بإلزام نادي الرائد بدفع (217,500) ريال، للاعب سلطان بن محمد بن فنيس اليامي.

كما قضت الغرفة، بأن يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسوم وإجراءات التقاضي (10,875) ريال أمام الغرفة، وذلك خلال ثلاثين يوماً تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.