نيجيريا تستدعى السفير الأمريكي على خلفية تصريح ” البلوعات القذرة “

أبوجا(صدى):

استدعت السلطات النيجيرية، اليوم الإثنين، سفير الولايات المتحدة، ستيوارت سيمينجتون، للاجتماع مع وزير الخارجية النيجيري، جيفرى اونياما، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن دول أفريقية ووصفها بـ ” البلوعات القذرة ” .

وكانت وسائل إعلام أمريكية نسبت إلى ترامب وصفه ـ خلال اجتماع مع أعضاء من الكونجرس فى البيت الأبيض لمناقشة تشريع خاص بالهجرة – دول العالم الثالث بـالـ ” بلوعات قذرة ” .

ومن جانبه، نفى ترامب استخدامه لمثل هذه الكلمات.