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نيجيريا تستدعى السفير الأمريكي على خلفية تصريح ” البلوعات القذرة “

نيجيريا تستدعى السفير الأمريكي على خلفية تصريح ” البلوعات القذرة “
أبوجا(صدى):

استدعت السلطات النيجيرية، اليوم الإثنين، سفير الولايات المتحدة، ستيوارت سيمينجتون، للاجتماع مع وزير الخارجية النيجيري، جيفرى اونياما، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن دول أفريقية ووصفها بـ ” البلوعات القذرة ” .

وكانت وسائل إعلام أمريكية نسبت إلى ترامب وصفه ـ خلال اجتماع مع أعضاء من الكونجرس فى البيت الأبيض لمناقشة تشريع خاص بالهجرة – دول العالم الثالث بـالـ ” بلوعات قذرة ” .

ومن جانبه، نفى ترامب استخدامه لمثل هذه الكلمات.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 41307 ] نشر منذ 5 دقائق

اللهم عليك االمتغطرسين ,, آمين ,,

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