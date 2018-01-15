نيجيريا تستدعى السفير الأمريكي على خلفية تصريح ” البلوعات القذرة “
استدعت السلطات النيجيرية، اليوم الإثنين، سفير الولايات المتحدة، ستيوارت سيمينجتون، للاجتماع مع وزير الخارجية النيجيري، جيفرى اونياما، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن دول أفريقية ووصفها بـ ” البلوعات القذرة ” .
وكانت وسائل إعلام أمريكية نسبت إلى ترامب وصفه ـ خلال اجتماع مع أعضاء من الكونجرس فى البيت الأبيض لمناقشة تشريع خاص بالهجرة – دول العالم الثالث بـالـ ” بلوعات قذرة ” .
ومن جانبه، نفى ترامب استخدامه لمثل هذه الكلمات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41307 ] نشر منذ 5 دقائق
اللهم عليك االمتغطرسين ,, آمين ,,