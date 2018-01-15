بالصور.. طفل فيديو ” الأجهزة الطبية ” في ضيافة الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

استجاب الطفل عبدالرحمن مطير الذي ظهر بأحد مقاطع الفيديو خلال مباراة الاتحاد أمام الهلال بالرياض وهو يضع الأجهزة الطبية ؛ لدعوة مجلس إدارة نادي الاتحاد بزيارة المقر بجدة ، والالتقاء بنجوم الفريق الأول لكرة القدم ، اليوم الإثنين .

وحرص رئيس النادي حمد الصنيع على استقبال الطفل برفقة والده ، مؤكدًا أن الطفل كان مؤثرًا ومعبرًا للغاية خلال مباراة الكلاسيكو ، وهو سبب دعوته لزيارة النادي .

ومن جانبه ، وجه والد الطفل شكره لإدارة النادي على لفتتها الإنسانية تجاه نجله .