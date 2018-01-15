مواطن يجبر كسور عظام الناس إكراما لإرث والده
نال طالب المؤمن مجبر العظام الشعبي في مدينة الأحساء شرق المملكة، ثقة الناس في مجتمعه وهو الذي يجبر الكسور، ويصنع الدواء للعظام المكسورة أو المفصل المخلوع، ولديه معرفة وخبرة في العظام.
ويعود ذلك إلى عوامل متعددة، منها اعتماد المجبر الشعبي كثيراً على خبرته الشخصية وتجاربه الخاصة، في إعادة العظم المكسور إلى وضعه الطبيعي، قبل ربطه وتثبيته، مما يساعد على سرعة جبره.
ويعمل المجبر الإحسائي منذ 30 عاما على تجبير كسور من يأتي إليه من الأطفال والشباب بالطريقة التقليدية القديمة رغم توافر المستشفيات والمراكز الطبية المجانية التي تعالج الكسور بأساليب طبية حديثة.
وورث ” طالب المؤمن ” مهنة التجبير العربي عن والده الذي كان أول مجبر عربي في الثمانينيات ذاع صيته في المملكة وعلى مستوى الخليج والذي عمل آنذاك موظفاً في أرامكو، حيث وجد تشجيعا من رؤسائه الذين كانوا يترددون عليه للعلاج، بحسب المؤمن. وكان الأب يحرص على تواجد ابنه طالب معه أثناء قيامه بعلاج المصابين بمختلف الكسور.
وقال طالب إن أول عمل قام به تجبير كسر لسيدة كبير في السن عندما كان يبلغ 14 عاما. والتحق المؤمن بدورات طبية، وقام بدوره بتعليم اثنين من أبنائه هذه المهنة ” ليستمر الخير والإحسان.
ويذكر أن التجبير العربي، هو علاج للكسور والمفاصل المنزلقة، حيث يقوم المجبِّر بوضع خلطة معينة مكان الكسر، ثم يحاول تركيب العظام المكسورة على بعضها، وربطها بإحكام لتبقى دون تحريك لفترة معينة، وكذلك بالنسبة للمفاصل المنزلقة. ولا يزال هذا العلاج يُستخدم حتى يومنا هذا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41319 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، معالج وإلا مجبر شعبي ، هذا مايعنينا بشيء اللي يهمنا صح إنه لابد يكون معه ترخيص مزاولة
مهنة طب شعبي من وزارة الصحة ، والأهم من هذا كله أنه لاصار ( ماصار) ولخبط بشغله يكون تحت طائلة
عقوبات وزارة الصحة وإحضاره لأقرب محكمة شرعية حتى تأخذ(( العدالة )) مجراها.
أما شغلة هذا معالج وإلا مجبر شعبي (( بالتزكيات )) كل يمدح الثاني ، لا يالحبيب هذا زمن جهالة وانتهى
الْيَوْمَ يجب على الجميع أن يعمل بترخيص قانوني ويوضع تحت طائلة العقوبات ؛ حتى تحفظ حقوق المعالج
والمريض.
قال ثقة الناس ، قال😂😂😂
مع وافر المحبة .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23265 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب حلوا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23265 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير الجزاء
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23265 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ان احيانا يكون التجبير الشعبي ارحم من الجبس
بنت النور[ عدد التعليقات: 777 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يجزاه خير واللي بيروح له لاهو مغصوب ولاهو مجنون بكامل قواه العقليه والحافظ الله