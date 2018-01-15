آيفون إكس يمزق شعر مستخدميه

متابعات(صدى):

أدى هاتف ” آيفون إكس ” الجديد إلى أضرارا صادمة، إذ أنه مختلفٌ بشدة عن النسخ السابقة، لدرجة أنَّه حرفيا يُمزق شعر مستخدميه.

ويشكو بعض مستخدمي آيفون على الإنترنت، من أن زر الوضع الصامت والفراغ البسيط بين الجسم والشاشة على حافة الهاتف قادران على نزع الشعر، بالإضافة للتسبب ببعض الحروق.

وقال مستخدمٌ: هل يواجه أحد آخر مشكلة سحب شعره بواسطة هاتفه؟ هاتفي يجذب شعري مراتٍ عديدة في اليوم حين أُقربه من رأسي، الأمر بدأ يُزعجني.

وأضاف: أبل عرضت استبدال هاتفي، لكن لدي فضول لأعرف إذا كانت مشكلة هاتفي مجرد صدفة، أم أنَّه عيب تصنيع، واكتشف بعدها أنَّه لا يواجه الموقف وحده، فمستخدمون آخرون لهاتف آيفون إكس واجهوا المشكلة نفسها.