الموسى للتجارة تعلن وظائف شاغرة في 5 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الموسى لتجارة التجزئة والتسويق عن توفر عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة للسعوديين، وذلك للعمل بمعارض الشركة في كل من “ الرياض، وجدة، والدمام، وعرعر، وحائل ” .

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

مشرف مبيعات (خبرة لا تقل عن سنة بنفس المجال).

مشرف معرض.

بائع.

وبينت الشركة أنه يشترط للتقدم على الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والتفرغ التام للوظيفة.

وأوضحت الشركة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، أو تعبئة نموذج طلب التوظيف عبر الرابط التالي: (هنـــــــــــــا)