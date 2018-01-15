الوفد الكويتي يقف لادعاءات سوريا الكاذبة بشأن منع المملكة للسوريين من الحج

نايف السالم(صدى):

نجح المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي في طهران ، في وقف إدراج بند في شأن ادعاءات كاذبة ، روج لها وفد مجلس الشعب السوري بمنع السعودية للحجاج السوريين من أداء مناسك الحج ، بفضل موقف وفد الشعب البرلمانية الكويتية المشرف .

وحاول ممثل الوفد السوري أن يضيف بندًا في مشروع قرار الحريات والمعتقدات الإسلامية ؛ يهدف إلى تشويه صورة المملكة والافتراء عليها لمنعها السوريين من أداء مناسك الحج والعمرة ، إلا أن الوفد الكويتي برئاسة النائب الدكتور عودة الرويعي تمكن من إحباط هذه المحاولة .

ومن جانبه ، علق ” الرويعي ” خلال الاجتماع قائلًا ” إن غياب الوفد السعودي عن حضور المؤتمر لا يعني أن تتغاضى الكويت أو غيرها من الأشقاء عن الرد على هذه المحاولات والتصدي لها ” .

وتابع قائلًا ” كل محاولة من أي طرف تهدف إلى التشويه أو التشكيك أو التقليل من دور المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج وضيوف الرحمن أمر لن نقبل به، ولا أحد ينازع السعودية في حقها المطلق في تنظيم ورعاية مناسك الحج والعمرة ” .